FAカップ
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3 - 0
終了
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ジェームズ・クラーク 49'ジャックスティーブンス 88' (pk)コナーウィルキンソン 90' + 7'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ソリハルムーアズ 対 メードストン結果＆スタッツ,