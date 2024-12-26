プレミアシップ
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2 - 1
終了
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オイシン・スマイス 30' (pk)コーランボイドマンス 90' + 3'
ダニーロ 61'
(HT 1-0) (終了 2-1)

セントミレン 対 レンジャーズ結果＆スタッツ,