プレミアシップ
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2 - 1
終了
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ジェラルド・テイラー 8' (og)トヨシ・オルサーニャ 34'
クレイグ・ハルケット 18'
(HT 2-1) (終了 2-1)

セントミレン 対 ハーツ結果＆スタッツ,