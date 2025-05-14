プレミアシップ
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2 - 2
終了
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リチャードテイラー 45' + 5'マクメナミン 64'
マーティンボイル 3'M. Kukharevych 10'
(HT 1-2) (終了 2-2)

セントミレン 対 ハイバーニアン結果＆スタッツ,