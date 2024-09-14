プレミアシップ
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2 - 2
終了
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トヨシ・オルサーニャ 7'マーク・オハラ 41' (pk)
マーリーワトキンス 11'ジョナ・アユンガ 71' (og)
(HT 2-1) (終了 2-2)

セントミレン 対 キルマーノック結果＆スタッツ,