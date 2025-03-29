プレミアシップ
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5 - 1
終了
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コーランボイドマンス 6', 58'ローランド・イドウ 9' (pk)マーク・オハラ 65'デクラン・ジョン 69'
ブルースアンダーソン 88' (pk)
(HT 2-0) (終了 5-1)

セントミレン 対 キルマーノック結果＆スタッツ,