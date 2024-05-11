J1 リーグ
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1 - 4
終了
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レオ 57'
山口 螢 38'本多勇喜 44'大迫 勇也 49'宮代大聖 90' + 3'
(HT 0-2) (終了 1-4)

セレッソ大阪 対 ヴィッセル神戸結果＆スタッツ,