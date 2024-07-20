J1 リーグ
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1 - 2
終了
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ルーカスフェルナンデス 90' + 10'
松田詠太郎 36'小野裕二 47'
(HT 0-1) (終了 1-2)

セレッソ大阪 対 アルビレックス新潟結果＆スタッツ,