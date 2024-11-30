プレミアシップ
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5 - 0
終了
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リアム・スケールズ 10'ルーク・マッコーワン 27'パウロ・ベルナルド 35'カラム・マグレガー 36'アダムアイダ 40'
(HT 5-0) (終了 5-0)

セルティック 対 ロスカウンティ結果＆スタッツ,