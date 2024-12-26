プレミアシップ
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4 - 0
終了
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A. Engels 45' + 1' (pk)前田大然 57'ニコラス・ゲリット・キューン 74'旗手怜 81'
(HT 1-0) (終了 4-0)

セルティック 対 マザーウェル結果＆スタッツ,