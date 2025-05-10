プレミアシップ
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3 - 1
終了
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ニコラス・ゲリット・キューン 41'アダムアイダ 45'旗手怜 58'
マーティンボイル 25'
(HT 2-1) (終了 3-1)

セルティック 対 ハイバーニアン結果＆スタッツ,