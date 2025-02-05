プレミアシップ
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6 - 0
終了
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A. Engels 18' (pk), 71'アダムアイダ 45' + 1'前田大然 55', 59'ニコラス・ゲリット・キューン 81'
(HT 2-0) (終了 6-0)

セルティック 対 ダンディーFC結果＆スタッツ,