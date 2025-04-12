プレミアシップ
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5 - 1
終了
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旗手怜 9', 24'前田大然 11'キャメロンカータービッカース 21'アンソニー・ラルストン 90' + 3'
ダニー・アームストロング 29'
(HT 4-1) (終了 5-1)

セルティック 対 キルマーノック結果＆スタッツ,