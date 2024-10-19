ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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ヴィリオット・スウェードバーグ 51'
キリアン・エムバペ 20'ヴィニシウスジュニア 66'
(HT 0-1) (終了 1-2)

セルタ 対 レアル・マドリード結果＆スタッツ,