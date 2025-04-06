ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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ルシアン・アグメ 7'
フリアン・アルバレス 25' (pk)P. Barrios 90' + 3'
(HT 1-1) (終了 1-2)

セビージャ 対 A・マドリード結果＆スタッツ,