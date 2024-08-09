リガポルトガル
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3 - 1
終了
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ペドロゴンサウベス 6', 26'ヴィクトル・ギョケレス 63'
クレイトン 90'
(HT 2-0) (終了 3-1)

スポルティング・リスボン 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,