リガポルトガル
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
ヴィクトル・ギョケレス 12', 25', 52'
C. Teguia 56'
(HT 2-0) (終了 3-1)

スポルティング・リスボン 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,