リガポルトガル
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3 - 1
終了
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I. Fresneda 1'ヴィクトル・ギョケレス 64' (pk)ジェニーカタモ 88'
O. Aranda 35' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-1)

スポルティング・リスボン 対 ファマリカン結果＆スタッツ,