リガポルトガル
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5 - 1
終了
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ヴィクトル・ギョケレス 19', 31', 42' (pk), 70'マクシミリアーノアラウージョ 85'
ロドリゴ・クーニャ 35'
(HT 3-1) (終了 5-1)

スポルティング・リスボン 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,