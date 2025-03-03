リガポルトガル
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3 - 1
終了
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ゴンサロ・イナシオ 5'ヴィクトル・ギョケレス 36', 90' + 6' (pk)
G. Costa 84'
(HT 2-0) (終了 3-1)

スポルティング・リスボン 対 エストリル結果＆スタッツ,