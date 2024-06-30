UEFA EURO
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4 - 1
終了
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ロドリ 39'ファビアン 51'ニコ・ウィリアムズ 75'ダニ・オルモ 83'
ロビン・ル・ノルマン 18' (og)
(HT 1-1) (終了 4-1)

スペイン 対 グルジア結果＆スタッツ,