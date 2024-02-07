クープドゥフランス
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
ディレーン・バクワ 21'エマニュエルエメガ 36'マーヴィン・セナヤ 90'
アンドレ・アイェウ 30'
(HT 2-1) (終了 3-1)

ストラスブール 対 ルアーブル結果＆スタッツ,