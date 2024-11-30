FAカップ
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3 - 1
終了
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ウィリアム・カラー 15'カイル・ウートン 18'I. Olaofe 86'
カルムコノリー 55' (og)
(HT 2-0) (終了 3-1)

ストックポート郡 対 ブラックリータウン結果＆スタッツ,