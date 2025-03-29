ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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アンドレアス・ホウントンジ 21'ジャンティエリーラザール 41'
パトリック・プフリュッケ 33'K. Vanrafelghem 68'
(HT 2-1) (終了 2-2)

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ 対 KVメヘレン結果＆スタッツ,