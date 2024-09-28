ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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アンディ・ゼキリ 63' (pk)
マティア・フリガン 6', 64'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ 対 ウェステルロー結果＆スタッツ,