リーグ・アン
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3 - 0
終了
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リュドヴィク・ブラス 24'アルノー・カリムエンド-ムインガ 35'アルバート・グレンベク 60'
(HT 2-0) (終了 3-0)

スタッド・レンヌ 対 モンペリエ結果＆スタッツ,