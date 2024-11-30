リーグ・アン
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5 - 0
終了
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アルノー・カリムエンド-ムインガ 39' (pk), 61', 67' (pk)リュドヴィク・ブラス 45' + 6'アミーヌ・グイリ 53'
(HT 2-0) (終了 5-0)

スタッド・レンヌ 対 サンテティエンヌ結果＆スタッツ,