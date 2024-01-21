クープドゥフランス
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1 - 1PK 9 - 8
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マルタンテリエ 53'
ジョルダン・ヴェレトウト 29'
(HT 0-1) (終了 1-1)

スタッド・レンヌ 対 オリンピック・マルセイユ結果＆スタッツ,