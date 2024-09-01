リーグ・アン
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2 - 1
終了
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伊東純也 41'O. Diakite 48'
レオ・エスティガード 13'
(HT 1-1) (終了 2-1)

スタッド・ランス 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,