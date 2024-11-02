FAカップ
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2 - 1
終了
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J. McGregor 83'カボンゴ・ツィマンガ 106'
ハリーアンダーソン 64'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 2-1)

スウィンドンタウン 対 コルチェスターユナイテッド結果＆スタッツ,