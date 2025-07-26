ジュピラー･プロリーグ
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1 - 1
終了
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イェレ・ヴォセン 90' + 10' (pk)
ライオン・ラウバーバッハ 16'
(HT 0-1) (終了 1-1)

ズルテ・ワレヘム 対 KVメヘレン結果＆スタッツ,