エールディビジ
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1 - 5
終了
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フィリップクラステフ 87'
イゴール・パイシャオン 4'ケルヴィン・ステングス 46'デビッド・ハンツコ 51'サンティアゴ・ヒメネス 68', 71'
(HT 0-1) (終了 1-5)

ズヴォレ 対 フェイエノールト結果＆スタッツ,