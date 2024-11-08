ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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アジズ・モハメッド 2' (og)A. Ferrari 54'
ベニト・ラマン 74'
(HT 1-0) (終了 2-1)

シント＝トロイデン 対 KVメヘレン結果＆スタッツ,