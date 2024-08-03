ジュピラー･プロリーグ
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1 - 4
終了
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Kahveh Zahiroleslam 61'
ダーン・ヘイマンス 18' (pk), 30'パフェ・ギアゴン 43'アントワーヌ・ベルニエ 45' + 1'
(HT 0-4) (終了 1-4)

シント＝トロイデン 対 シャルルロワ結果＆スタッツ,