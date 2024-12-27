ジュピラー･プロリーグ
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1 - 1
終了
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R. Van Helden 72'
K. Olaigbe 17'
(HT 0-1) (終了 1-1)

シント＝トロイデン 対 サークル・ブルッヘ KSV結果＆スタッツ,