ブンデスリーガ
team-logo
5 - 0
終了
team-logo
クリス・ヒューリッヒ 8', 62'セール・ギラシ 17', 19'エンツォ・ミロット 75'
(HT 3-0) (終了 5-0)

シュトゥットガルト 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,