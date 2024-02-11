ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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マクシミリアンミッテルシュテット 45' + 2'ジェイミー・ルウェリング 45' + 5'デニズ・ウンダフ 73'
Ludovic Ajorque 76'
(HT 2-0) (終了 3-1)

シュトゥットガルト 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,