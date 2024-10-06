ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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エルメディン・デミロビッチ 90' + 9'
バレンティン・ゲンドリー 45'
(HT 0-1) (終了 1-1)

シュトゥットガルト 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,