エールディビジ
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3 - 0
終了
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アレン・ハリロヴィッチ 24'クリストファー・ペテルソン 68'Josip Mitrovic 73'
(HT 1-0) (終了 3-0)

シッタート 対 アルメレシティFC結果＆スタッツ,