ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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ヤセル・アスプリージャ 39'クリスチャン・ストゥアニ 90' + 9' (pk)
オイアンサンセ 41'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ジローナ 対 A・ビルバオ結果＆スタッツ,