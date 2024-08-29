ラ・リーガ
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4 - 0
終了
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ブライアン・ギル 34'ビクトル・ツィガンコフ 53'アベルルイス 56'クリスチャン・ストゥアニ 90'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ジローナ 対 オサスナ結果＆スタッツ,