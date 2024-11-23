ラ・リーガ
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4 - 1
終了
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ブライアン・ギル 4'ボヤン・ミオフスキー 16', 21'ラディスラフ・クレイチー 27'
ハビエル・プアド 55'
(HT 4-0) (終了 4-1)

ジローナ 対 エスパニョール結果＆スタッツ,