リガポルトガル
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4 - 2
終了
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ホルヘ・アギレ 37'藤本寛也 41', 90' + 4' (pk), 90' + 6'
キキ・アフォンソ 32'ネネ 45' + 3'
(HT 2-2) (終了 4-2)

ジル・ヴィセンテ 対 AVS Futebol SAD結果＆スタッツ,