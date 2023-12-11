リガポルトガル
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ペドロ・チバ 6' (pk)
アンドレルイス 83' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1)

ジル・ヴィセンテ 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,