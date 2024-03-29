リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ムリロ 72'
ジョンデル・カディス 45' + 4' (pk)チキーニョ 68'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ジル・ヴィセンテ 対 ファマリカン結果＆スタッツ,