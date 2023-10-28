リガポルトガル
team-logo
3 - 3
終了
team-logo
ロコ・バトゥーリナ 21'マキシム・ドミンゲス 58' (pk)ローンウィルソン 89'
シモン・バンザ 71'アンドレ・オルタ 78', 82'
(HT 1-0) (終了 3-3)

ジル・ヴィセンテ 対 ブラガ結果＆スタッツ,