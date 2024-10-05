リガポルトガル
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
フェリックス・コレイア 9'藤本寛也 33'ホルヘ・アギレ 82'
(HT 2-0) (終了 3-0)

ジル・ヴィセンテ 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,