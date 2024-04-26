リガポルトガル
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2 - 2
終了
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Tidjany Toure 90' + 4'ジョナタン・ブアツ 90' + 5'
クリストゴンサレス 47', 82'
(HT 0-0) (終了 2-2)

ジル・ヴィセンテ 対 アロウカ結果＆スタッツ,