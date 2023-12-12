AFCチャンピオンズリーグ1
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4 - 1
終了
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ベルグソン 55' (pk), 66'Endrick 86'アリフ・アイマン 90' + 2'
イゴール・セルゲーエフ 28'
(HT 0-1) (終了 4-1)

ジョホールダルルタジムFC 対 BGパトゥムユナイテッド結果＆スタッツ,