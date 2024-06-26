J1 リーグ
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3 - 0
終了
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林直樹 51' (og)マテウス・ペイショット 61'古川陽介 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ジュビロ磐田 対 東京ヴェルディ結果＆スタッツ,